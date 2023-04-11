В «Челси» не будут торопиться с выбором постоянного тренера

Руководство «Челси» планирует тщательно изучить все кандидатуры, прежде чем назначать нового постоянного рулевого.

В настоящий момент тренерскую должность занимает Фрэнк Лэмпард, получивший работу до конца сезона после увольнения Грэма Поттера. Ожидается, что летом «Челси» назначит нового постоянного наставника, и главными кандидатами на эту роль считаются Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, в лондонском клубе внимательно изучат каждый из вариантов, прежде чем подписывать с кем-то контракт. Например, боссы «синих» намерены разобраться в сути нефутбольных проблем Нагельсманна в «Баварии», а также изучить его подход к молодым игрокам.