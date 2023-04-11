«Челси» провёл встречу с Гави

Лондонский «Челси» делает шаги по направлению к трансферу полузащитника «Барселоны» Гави. По информации от издания AS, «пенсионеры» встретились с самим футболистом для обсуждения перехода. Как сообщает источник, встреча прошла довольно успешно.

Напомним, ранее «Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт Гави, это ставит будущее футболиста на «Камп Ноу» под угрозу. «Челси» давно следил за хавбеком, но его продлённый контракт заставил «синих» отступить от сделки.

В этом сезоне Гави записал на свой актив гол и три результативные передачи в чемпионате Испании. 18-летний полузащитник является действующим обладателем премии Golden Boy.