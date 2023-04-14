Лэмпард думает убрать Кепу из основы в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раздумывает над тем, чтобы лишить Кепу Аррисабалагу места в основном составе уже в ближайшем матче с «Брайтоном» в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Низара Кинселлы, Лэмпард хочет дать шанс Эдуару Менди, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе.

Напомним, Кепа пропустил два гола в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Испанец подвергся критике среди некоторых болельщиков, которые считали, что вратарь вполне мог выручать команду в обоих эпизодах.

В своё время именно Лэмпард лишил Кепы места в основе «Челси» и приобрёл ему на замену Эдуара Менди. В конце сезона у Фрэнка истекает контракт с клубом.