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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа главная проблема Мудрика в «Челси»

11 Апреля 2023 • 00:04 Комментировать
Челси
...
Брайтон
15.04 17:00

Аналитики портала Goal выпустили заметку, в которой указали главную проблему зимнего дорогостоящего новичка «Челси» Михаила Мудрика. И это недостаточный уровень физической подготовки для того, чтобы играть в Английской премьер-лиге.

«Порой он выглядел как рыба, выброшенная из воды. Он до сих пор не забил гол, несмотря на то, что имел моменты. Пока он выглядит в «Челси» инородным телом», - пишет Goal.

Напомним, что Мудрик перешёл в стан «синих» в конце января, однако до сих пор так и не открыл счёт своим голам в новом клубе. Всего на его счету 10 матчей во всех турнирах и один ассист.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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