Названа главная проблема Мудрика в «Челси»

Аналитики портала Goal выпустили заметку, в которой указали главную проблему зимнего дорогостоящего новичка «Челси» Михаила Мудрика. И это недостаточный уровень физической подготовки для того, чтобы играть в Английской премьер-лиге.

«Порой он выглядел как рыба, выброшенная из воды. Он до сих пор не забил гол, несмотря на то, что имел моменты. Пока он выглядит в «Челси» инородным телом», - пишет Goal.

Напомним, что Мудрик перешёл в стан «синих» в конце января, однако до сих пор так и не открыл счёт своим голам в новом клубе. Всего на его счету 10 матчей во всех турнирах и один ассист.