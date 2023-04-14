Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность того, что легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать великим тренером.

«Понятное дело, что будет стремиться, и у него будет поддержка как руководства, так и фанатов английского клуба. Поэтому у него может получиться. Единицы, кто был великим игроком и потом стал великим тренером. У него может получиться, но для этого нужно пройти большой путь и быть фартовым», — сказал Булыкин.

Будучи игроком Лэмпард сыграл за «Челси» 648 матчей, в которых отметился 211 голами и отдал 145 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории команды.

Фрэнк Лэмпард во второй раз возглавил «синих». Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.