«Челси» провёл переговоры с Аморимом

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим обсудил своё будущее с «Челси».

Лондонский клуб ищет нового постоянного наставника, и португальский специалист считается одним из кандидатов наряду с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном. Согласно сведениям Джейкоба Стейнберга, руководство «Челси» уже провело переговоры с Аморимом. Впрочем, «синие» по-прежнему не рассматривают рулевого лиссабонского «Спортинга» в качестве приоритетного варианта. Ещё одна проблема – солидные отступные, которые придётся заплатить португальскому клубу, чтобы переманить тренера.

Напомним, что в настоящий момент «Челси» временно возглавляет Фрэнк Лэмпард, назначенный до конца сезона.