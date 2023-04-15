Лэмпард: «Кепа стал более зрелым игроком с того момента, как я тренировал «Челси»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отрицает слухи о том, что собирается убрать из основного состава голкипера Кепу Аррисабалагу. Напомним, англичанин в своё время лишил испанца места в старте, когда возглавлял «Челси» в первый приход.

«Кепа стал более зрелым игроком с того момента, как я тренировал «Челси» в последний раз. Эдуар Менди, в свою очередь, очень часто травмировался в этом сезоне. Не вижу смысла что-либо менять на позиции голкипера», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Кепа в этом сезоне выбил из основного состава Эдуара Менди, который на старте кампании показывал не убедительную игру, а затем получил несколько травм.