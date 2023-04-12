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Кайседо обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 90 млн евро

12 Апреля 2023 • 01:33 Комментировать
Челси
...
Брайтон
15.04 17:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассчитывают усилить среднюю линию, и одной из целей клуба является 21-летний хавбек, о чём сообщалось несколькими днями ранее. Согласно сведениям Football Insider, «Брайтон» готов продать Кайседо в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом, несмотря на недавнее продление его контракта, однако сделка будет недешёвой – «чайки» оценивают свою звезду приблизительно в 90 млн евро.

Мойсес Кайседо по разу отметился голом и результативной передачей в 32 матчах текущего сезона. Трудовое соглашение эквадорца рассчитано до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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