Кайседо обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 90 млн евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассчитывают усилить среднюю линию, и одной из целей клуба является 21-летний хавбек, о чём сообщалось несколькими днями ранее. Согласно сведениям Football Insider, «Брайтон» готов продать Кайседо в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом, несмотря на недавнее продление его контракта, однако сделка будет недешёвой – «чайки» оценивают свою звезду приблизительно в 90 млн евро.

Мойсес Кайседо по разу отметился голом и результативной передачей в 32 матчах текущего сезона. Трудовое соглашение эквадорца рассчитано до 2027 года.