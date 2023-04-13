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«Атлетико» не продаст Фелиша менее чем за 100 миллионов евро слухи

13 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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15.04 17:00

Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Челси», однако руководству английского гранда придётся раскошелиться на португальца.

По информации Marca, боссы «Атлетико» ни при каких обстоятельствах не будут рассматривать предложение о продаже своего футболиста менее чем за 100 миллионов евро. Сообщается, что, несмотря на всю информацию о том, как в «Челси» любят Жоау, «матрасники» до сих пор не получил ни одного предложения из Лондона. 

Напомним, что Жоау Фелиш выступает в футболке «синих» с января нынешнего года. В 13 матчах в рамках всех состязаний португальский нападающий забил всего два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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