Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Челси», однако руководству английского гранда придётся раскошелиться на португальца.

По информации Marca, боссы «Атлетико» ни при каких обстоятельствах не будут рассматривать предложение о продаже своего футболиста менее чем за 100 миллионов евро. Сообщается, что, несмотря на всю информацию о том, как в «Челси» любят Жоау, «матрасники» до сих пор не получил ни одного предложения из Лондона.

Напомним, что Жоау Фелиш выступает в футболке «синих» с января нынешнего года. В 13 матчах в рамках всех состязаний португальский нападающий забил всего два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.