Скоулз: «Думаю, Лэмпард может получить постоянную работу в «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз верит, что Фрэнку Лэмпарду по силам получить постоянную работу в «Челси». Напомним, Лэмпард на днях получил назначение на должность временного тренера «синих» до конца сезона.

«У него сейчас похожая ситуация с Сульшером. Под конец сезона ему доверили быть временным тренером. Фрэнк выведет команду на 9 матчей Английской премьер-лиги, а также как минимум два матча в Лиге чемпионов. Думаю, Лэмпарду по силам получить постоянную работу», – цитирует Скоулза BT Sport.

Сегодня Лэмпард проведёт свой первый матч во главе тренера «Челси» с 2021 года. «Синие» отправятся на выезд к «Вулверхэмптону» в рамках Английской премьер-лиги.