Лэмпард: «Люди, не считающие Маунта футболистом топ-уровня, просто не следят за его игрой»

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на критику в адрес Мэйсона Маунта.

24-летний полузащитник проводит не лучший по своим меркам сезон, как, впрочем, и вся команда, однако Лэмпард убеждён, что Маунт не утратил прежних качеств: «Мэйсон – топ-игрок, он всегда голоден до побед. Не уверен, что люди, не считающие нынешнего Маунта топ-игроком, следят за его игрой. Можете спросить у Тухеля, Саутгейта, Поттера – все они скажут, что это футболист высочайшего уровня», – цитирует Лэмпарда инсайдер Фабрицио Романо.

В активе Мэйсона Маунта три забитых мяча и шесть ассистов в 33 матчах текущей кампании.