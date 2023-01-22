​Фабрегас: «Артета вернул «Арсеналу» менталитет, который был утерян»

Бывший футболист «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе команды. На текущий момент именно «канониры» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Думаю, что Артета вернул «Арсеналу» менталитет, который на несколько лет был утерян», - рассказал Фабрегас Sky Sports.

«Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» жизненно важен, особенно для «Арсенала». Если они выиграют, это будет очень важно для их уверенности в себе», - добавил испанский футболист.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что «Арсенал» в последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году.