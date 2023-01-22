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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фабрегас: «Артета вернул «Арсеналу» менталитет, который был утерян»

22 Января 2023 • 19:18 Комментировать
Арсенал
1:1
Манчестер Юнайтед
1 1.85 X 3.95 2 4.20
1-й тайм

Бывший футболист «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе команды. На текущий момент именно «канониры» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Думаю, что Артета вернул «Арсеналу» менталитет, который на несколько лет был утерян», - рассказал Фабрегас Sky Sports.

«Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» жизненно важен, особенно для «Арсенала». Если они выиграют, это будет очень важно для их уверенности в себе», - добавил испанский футболист.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что «Арсенал» в последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сеск Фабрегас Микель Артета
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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