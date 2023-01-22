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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на очную битву

22 Января 2023 • 18:33 Комментировать
Арсенал
1:1
Манчестер Юнайтед
1 1.85 X 3.95 2 4.20
1-й тайм

В центральном матче двадцать первого тура Английской премьер-лиги будут играть «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Рамсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Нкетия, Мартинелли. 

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Эриксен, Антони, Рэшфорд, Вегхорст. 

Битва между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.  

На текущий момент «Арсенал» занимает в таблице АПЛ первое место (47 очков), а «Манчестер Юнайтед» - четвёртое (39 очков).

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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