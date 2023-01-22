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Сака – о победе над «МЮ»: «Очень хотели взять реванш»

22 Января 2023 • 21:55 Комментировать
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Команда Микеля Артеты вырвала заветные три очка, забив решающий гол на последних минутах центрального матча тура.

«Все видят, насколько важна для нас эта победа. «Юнайтед» – единственная команда, обыгравшая нас в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, и мы очень хотели взять реванш и победить ради болельщиков.

Пришлось очень непросто. Мы не лучшим образом начали матч, но проявили характер, что позволило вернуться в игру и вырвать важнейшую победу», – отметил в интервью BBC 21-летний футболист, забивший второй мяч «канониров» в сегодняшнем поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Букайо Сака
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