Сака повторил достижение Анри и Юнгберга

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака отличился в матче против «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин стал лишь третьим в истории «Арсенала» игроком, поразившим ворота «красных дьяволов» в трёх матчах Английской премьер-лиги кряду, докладывает Opta. Ранее это удавалось только знаменитым Фредди Юнгбергу и Тьерри Анри в начале текущего тысячелетия.

Сегодняшний забитый мяч стал для Букайо Саки уже седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету лидера атаки «канониров» семь результативных передач.

«Арсенал» сохранит лидерство в турнирной таблице, даже если уступит «Манчестер Юнайтед» в сегодняшней встрече.