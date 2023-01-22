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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака повторил достижение Анри и Юнгберга

22 Января 2023 • 21:05 Комментировать
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака отличился в матче против «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин стал лишь третьим в истории «Арсенала» игроком, поразившим ворота «красных дьяволов» в трёх матчах Английской премьер-лиги кряду, докладывает Opta. Ранее это удавалось только знаменитым Фредди Юнгбергу и Тьерри Анри в начале текущего тысячелетия.

Сегодняшний забитый мяч стал для Букайо Саки уже седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету лидера атаки «канониров» семь результативных передач.

«Арсенал» сохранит лидерство в турнирной таблице, даже если уступит «Манчестер Юнайтед» в сегодняшней встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Фредди Юнгберг Тьерри Анри Букайо Сака
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