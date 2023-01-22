Артета: «Арсенал» закономерно лидирует в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Благодаря голу Эдди Нкетиа на последних минутах встречи лондонский коллектив сохранил пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити» при одном матче в запасе.

«Эмоциональный и качественный матч, лучшего итога не придумаешь. Во втором тайме команда сыграла невероятно. Мы контролировали игру, сохраняли спокойствие и до последнего верили в победу.

Наше текущее положение очень радует, и я считаю, что мы заслуженно находимся там, где мы находимся – команда показывает игру соответствующего уровня. Но это не отменяет того факта, что нам по-прежнему нужно прибавить в некоторых аспектах», – заявил в интервью Sky Артета.