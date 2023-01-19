Тен Хаг не считает проблемой дисквалификацию Каземиро перед матчем с «Арсеналом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал своё мнение насчет жёлтой карточки бразильского полузащитника команды Каземиро в поединке против «Кристал Пэлас» (1:1), который пропустит следующий матч из-за перебора предупреждений.

«Я думаю, что он сфолил инстинктивно. Очевидно, что это была опасная ситуация для нас. Каземиро хотел остановить атаку, он так среагировал. В прошлый раз мы обыграли «Арсенал» без его участия, так что и в предстоящей игре нам нужно сделать то же самое», — передает слова тен Хага BBC Sport.

Встреча с лондонским «Арсеналом» запланирована на 22 января. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.