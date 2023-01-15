По данным источника, правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака не покинет команду зимой.

Интерес к 25-летнему игроку проявляли различные клубы Премьер-лиги, включая «Кристал Пэлас» и « Вулверхэмптон», однако, как сообщает Goal со ссылкой на The Sun, Эрик тен Хаг впечатлён формой, которую набрал англичанин, и намерен удержать его как минимум до конца текущего сезона.

Трансферная стоимость Уан-Биссаки оценивается экспертами портала Transfermarkt в 18 млн евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии защитник появился на поле пять раз, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.