Виейра: Мы заслужили ничью с «Манчестер Юнайтед»

Французский наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался по поводу результата матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился ничьей со счётом 1:1.

Виейра сказал, что его подопечные определённо заслужили ничью с таким серьёзным соперником. Специалист отметил, что лондонцам было очень сложно, но они оставались в игре до самого конца.

«Я увидел хороший командный дух и дисциплину. Да, было тяжело, но вознаграждение стоило всех этих усилий», - добавил Виейра.

Напомним, что лондонский клуб в концовке сумел отыграться. Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1. «Кристал Пэлас» на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.