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Полузащитник «Кристал Пэлас» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

19 Января 2023 • 06:11 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз рассказал журналистам о том, что думает по поводу поединка с «Манчестер Юнайтед», который завершился ничьей.

Хьюз сказал, что лондонский клуб просто сделал то, что должен был сделать. Полузащитник отметил, что сейчас «красные дьяволы» находятся в отличной форме, так что набрать очко в матче против них — это отличный результат.

«Очень надеюсь на то, что мы сможем и дальше продолжать в том же духе», - добавил Хьюз.

Напомним, что встреча между «Кристал Пэлас» и манкунианцами завершилась ничьей со счётом 1:1. Лондонцы отыгрались на последней минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Уилл Хьюз
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