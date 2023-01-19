Полузащитник «Кристал Пэлас» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз рассказал журналистам о том, что думает по поводу поединка с «Манчестер Юнайтед», который завершился ничьей.

Хьюз сказал, что лондонский клуб просто сделал то, что должен был сделать. Полузащитник отметил, что сейчас «красные дьяволы» находятся в отличной форме, так что набрать очко в матче против них — это отличный результат.

«Очень надеюсь на то, что мы сможем и дальше продолжать в том же духе», - добавил Хьюз.

Напомним, что встреча между «Кристал Пэлас» и манкунианцами завершилась ничьей со счётом 1:1. Лондонцы отыгрались на последней минуте.