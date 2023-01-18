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Тен Хаг высказался о предстоящем дебюте Вегхорста за «МЮ»

18 Января 2023 • 22:39 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 3.75 2 1.77
перерыв

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о дебюте нападающего Ваута Вегхорста.

30-летний новичок «красных дьяволов» попал в стартовый состав команды на матч Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

«Наша игра не претерпит кардинальных изменений из-за появления Вегхорста. Да, Ваут – чистая «девятка», но он хорошо сочетается с другими игроками атаки – Бруну, Рэшфордом и Антони.

Должны ли мы чаще навешивать в штрафную, когда на поле Вегхорст? Я так не думаю. Я не считаю его игроком, пригодным только для игры с навесами», – заявил нидерландский специалист перед началом встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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