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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Варан – о чемпионстве «Манчестер Юнайтед»: «Возможно всё»

16 Января 2023 • 14:18 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
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18.01 23:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан ответил на вопрос, может ли команда претендовать на титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Возможно всё. Но мы должны думать от матча к матчу. Впереди долгий и очень трудный путь. В АПЛ интенсивность каждой игры невероятна, темп очень высокий», - рассказал Варан журналистам.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на девять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 18 января – против «Кристал Пэлас» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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