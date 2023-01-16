​Варан – о чемпионстве «Манчестер Юнайтед»: «Возможно всё»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан ответил на вопрос, может ли команда претендовать на титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Возможно всё. Но мы должны думать от матча к матчу. Впереди долгий и очень трудный путь. В АПЛ интенсивность каждой игры невероятна, темп очень высокий», - рассказал Варан журналистам.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на девять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 18 января – против «Кристал Пэлас» на выезде.