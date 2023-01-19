Фернандеш – о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Мы могли и проиграть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1).

Португалец вывел свою команду вперёд незадолго до перерыва, на что соперники ответили голом в компенсированное ко второму тайму время.

«Мы знали, что здесь будет тяжело. Нас не устраивает ничья, но мы могли и проиграть. Мы были обязаны реализовать свои шансы и снять вопросы о победителе, но мы этого не сделали, а затем соперникам удался отличный гол. Теперь ничего не изменишь.

Мы разочарованы, но следующий матч уже скоро. У нас мало времени, чтобы оправиться и прийти в себя», – цитирует Sky Sports капитана «красных дьяволов».