Де Хеа: «Не понимаю, почему «Арсенал» отдыхает, пока мы играем»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа недоволен расписанием матчей.

Вечером среды «красные дьяволы» сыграли на выезде против «Кристал Пэлас» (1:1), а уже в воскресенье отправятся в гости к «Арсеналу», возглавляющему турнирную таблицу Английской премьер-лиги. «Канониры» провели свой предыдущий матч 15 января (победа 2:0 над «Тоттенхэмом»).

«Я не понимаю, почему «Арсенал» не играет. Мы провели дополнительную игру перед встречей с ними, пока они отдыхали», – заявил в интервью Sky испанец, также высказавшийся о дисквалификации Каземиро из-за перебора жёлтых карточек: «Потеря Каземиро – большой удар. Теперь мы вынуждены обходиться без одного из наших лучших игроков в ключевом матче».