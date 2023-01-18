Тен Хаг: Люк Шоу — великолепный футболист и лидер «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о защитнике команды Люке Шоу.

Тен Хаг заявил в интервью Manchester Evening News, ему нравится честность Шоу. Когда Шоу в форме, он является лидером и примером для остальных, сказал тренер. Специалист признался, что доволен развитием защитника, Шоу — великолепный футболист, который очень важен для раздевалки команды.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 38 очков за 18 игр.