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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: Люк Шоу — великолепный футболист и лидер «Манчестер Юнайтед»

18 Января 2023 • 18:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 3.75 2 1.77
Через 3 ч. 49 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о защитнике команды Люке Шоу.

Тен Хаг заявил в интервью Manchester Evening News, ему нравится честность Шоу. Когда Шоу в форме, он является лидером и примером для остальных, сказал тренер. Специалист признался, что доволен развитием защитника, Шоу — великолепный футболист, который очень важен для раздевалки команды.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 38 очков за 18 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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