Гарначо согласовал с «МЮ» контракт до 2029 года

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо находится в шаге от продления контракта с клубом.

Уверенная игра 18-летнего футболиста в текущем сезоне убедила руководство «красных дьяволов» в срочном порядке заняться вопросом нового долгосрочного контракта аргентинца. По информации журналиста Жака Тэлбота, Гарначо согласовал с клубом новый договор, рассчитанный до 2029 года и включающий в себя опцию продления ещё на сезон. Юный форвард будет зарабатывать более 33 тысяч евро в неделю, также соглашение предусматривает солидные бонусы за результативные действия.

В активе Алехандро Гарначо три гола и шесть ассистов в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем кампании.