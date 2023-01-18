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Гарначо согласовал с «МЮ» контракт до 2029 года

18 Января 2023 • 20:17 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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Через 2 ч. 8 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо находится в шаге от продления контракта с клубом.

Уверенная игра 18-летнего футболиста в текущем сезоне убедила руководство «красных дьяволов» в срочном порядке заняться вопросом нового долгосрочного контракта аргентинца. По информации журналиста Жака Тэлбота, Гарначо согласовал с клубом новый договор, рассчитанный до 2029 года и включающий в себя опцию продления ещё на сезон. Юный форвард будет зарабатывать более 33 тысяч евро в неделю, также соглашение предусматривает солидные бонусы за результативные действия.

В активе Алехандро Гарначо три гола и шесть ассистов в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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