Руководство «Фламенго» рассматривает вариант с арендой уругвайского вингера «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри.

По информации O Globo, «красно-чёрные» уже ведут переговоры о подписании молодого футболиста на один сезон. Сообщается, что контакт между «Фламенго» и «Юнайтед» продвинулся за последние несколько часов. Стоит отметить, что интерес к Пельистри проявляет не только команда Рио-де-Жанейро — «Валенсия» и «Болонья» уже изъявили желание подписать Факундо. Также определённый интерес испытывает и «Ботафого», однако этот бразильский клуб не делал предложений по уругвайцу.

В текущей кампании на счету полузащитника один матч в футболке «красных дьяволов», который прошёл в Кубке лиги. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Пельистри в три миллиона евро.