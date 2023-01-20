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«Фламенго» может взять в аренду молодого игрока «Манчестер Юнайтед» слухи

20 Января 2023 • 00:46 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Руководство «Фламенго» рассматривает вариант с арендой уругвайского вингера «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри.

По информации O Globo, «красно-чёрные» уже ведут переговоры о подписании молодого футболиста на один сезон. Сообщается, что контакт между «Фламенго» и «Юнайтед» продвинулся за последние несколько часов. Стоит отметить, что интерес к Пельистри проявляет не только команда Рио-де-Жанейро — «Валенсия» и «Болонья» уже изъявили желание подписать Факундо. Также определённый интерес испытывает и «Ботафого», однако этот бразильский клуб не делал предложений по уругвайцу.

В текущей кампании на счету полузащитника один матч в футболке «красных дьяволов», который прошёл в Кубке лиги. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Пельистри в три миллиона евро.

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Фламенго Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри Трансферы футбола - зима 2023
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