Игрок «Фулхэма» близок к переходу в «МЮ»

Защитник лондонского «Фулхэма» Кевин Мбабу близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации от Tuttomercato, «красные дьяволы» ведут продвинутые переговоры с «дачниками» по трансферу 27-летнего швейцарца.

Напомним, крайний защитник лишь полгода назад пополнил ряды «Фулхэма», перейдя из «Вольфсбурга». Ранее Мбабу также успел поиграть в Английской премьер-лиге в составе «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне на счету Мбабу одна голевая передача в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» наверняка продвинулся в переговорах по отправлению Аарона Уан-Биссаку в аренду, ведь иначе для Кевина не нашлось бы места на «Олд Траффорд».