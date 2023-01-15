​Тен Хаг назвал смешными разговоры о чемпионском титуле «МЮ»

В субботу «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы в дерби с «Манчестер Сити» - 2:1. Команда Эрика тен Хага сократила отрыв от лидирующего «Арсенала» до шести очков, хотя у лондонцев ещё есть игра в запасе. На фоне хорошей формы «красных дьяволов» у их тренера Эрика тен Хага спросили, может ли команда претендовать на титул чемпиона Англии.

«Смешно говорить о титулах в январе, так что не делайте этого. Мы даже не на полпути. Многое ещё впереди. В нашей игре есть много пробелов, над которым нужно работать», - сказал тен Хаг, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 18 января – против «Кристал Пэлас» в Лондоне.