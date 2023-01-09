Далот подтвердил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Португальский защитник «красных дьяволов» Диогу Далот подтвердил, что ведёт переговоры со своим клубом о новом долгосрочном контракте. Словами Далота поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Не секрет, что «Манчестер Юнайтед» я люблю и сейчас меня тут всё устраивает. Переговоры продолжаются», - цитирует Романо Далота.

Напомним, что соглашение, которое сейчас связывает защитника с «манкунианцами», рассчитано до лета 2024 года. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, - 32 млн евро. В этом сезоне у него 22 матча за «МЮ» во всех турнирах, в них он отдал два ассиста и один раз забил.