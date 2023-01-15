Фернандеш: «Рэшфорд – один из лучших игроков в мире»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игре Маркуса Рэшфорда.

25-летний нападающий записал на свой счёт восемь забитых мячей в семи матчах после завершения паузы в клубном футболе.

«Нет сомнений в том, что Рэшфорд – один из лучших игроков в мире, однако он является таковым уже давно, а не только в текущей форме. В будущем он станет ещё лучше, мы в него верим. Теперь он получает всё, чего всегда заслуживал: голы, награды, признание. Его упорный труд окупается, и мы очень рады его успехам. Он всё это заслужил», – заявил португалец, которого цитирует пресс-служба «Манчестер Юнайтед».