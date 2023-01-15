Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш: «Рэшфорд – один из лучших игроков в мире»

15 Января 2023 • 20:21 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
18.01 23:00

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игре Маркуса Рэшфорда.

25-летний нападающий записал на свой счёт восемь забитых мячей в семи матчах после завершения паузы в клубном футболе.

«Нет сомнений в том, что Рэшфорд – один из лучших игроков в мире, однако он является таковым уже давно, а не только в текущей форме. В будущем он станет ещё лучше, мы в него верим. Теперь он получает всё, чего всегда заслуживал: голы, награды, признание. Его упорный труд окупается, и мы очень рады его успехам. Он всё это заслужил», – заявил португалец, которого цитирует пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
15 Января 2023 в 20:31
вот так вот бестолачам в бошки вбивают мысль о их ,,гениальности ,, ))) ну куда ему до лучшего , тем более в мире ))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.54 4.30 6.20
Видео
76 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
0
2
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
20:51 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб начал переговоры с «Аталантой» по Сапате
20:42 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Переход Мудрика в «Челси» – очень печальная новость для «Арсенала»
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Поттер прокомментировал трансфер Мудрика
20:21 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Рэшфорд – один из лучших игроков в мире» 1
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» добивается возвращения Обамеянга 1
20:01 · Англия. Премьер-лига
​«Шахтёр» раскрыл финансовые условия трансфера Мудрика официально
19:55 · Англия. Премьер-лига
Жуан Гомес переходит в «Вулверхэмптон»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил подписание Вегхорста
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Гимараэс покинул поле в слезах
19:22 · Россия. Премьер-лига
​«Шахтёр» получит за Мудрика больше денег, чем клубы РПЛ заработали на трансферах за рубеж с 2009 года
19:13 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал самым дорогим зимним новичком в истории АПЛ
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году 5
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» представил Мудрика на «Стэмфорд Бридж»
Все новости
Рекомендуем