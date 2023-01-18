«МЮ» уверен, что Гарначо скоро подпишет с клубом новый контракт

«Манчестер Юнайтед» в скором времени должен подписать новый контракт с полузащитником Алехандро Гарначо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в клубе уверены в заключении сделки.

Напомним, действующее соглашение аргентинца с «красными дьяволами» истекает в конце следующего сезона. За ситуацией с будущим Алехандро пристально следят мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», которые будут не против заполучить Гарначо по скидке следующим летом.

Ранее важность Алехандро для команды отмечал и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. На данный момент аргентинец отметился за манкунианцев одним голом и двумя результативными передачами в АПЛ.