Тен Хаг: «МЮ» контролировал игру»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда была обязана «заканчивать» игру до спасительного гола «Кристал Пэлас».

Соперники «красных дьяволов» ушли от поражения на 91-й минуте встречи, прервав серию побед коллектива тен Хага, продлившуюся девять матчей.

«Мы контролировали игру и забили классный гол. Я бы не сказал, что мы выглядели великолепно, но всё было в порядке. Нам следовало предпринять больше усилий, чтобы забить второй мяч – при счёте 2:0 игра была бы сделана. Мы должны извлечь пользу из сегодняшнего урока», – высказался в интервью Sky Sports тен Хаг.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Арсенала», возглавляющего турнирную таблицу. Матч состоится 22 января.