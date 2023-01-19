Фернандеш сделал 100 голевых действий за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провел перенесенный матч седьмого тура Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш принял участие в этом матче и отметился забитым мячом. Как информирует портал Squawka, это результативное действие стало для Фернандеша сотым в составе манкунианского коллектива.

Полузащитник выступает за «Юнайтед» с января 2020 года, перебравшись из «Спортинга» за 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фернандеш провел 18 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.