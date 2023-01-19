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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» в последний момент прервал 9-матчевую победную серию «МЮ»

19 Января 2023 • 00:55 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

К отложенному матчу седьмого тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» «МЮ» подошёл после 9 побед кряду. И сегодня «красные дьяволы» не позволили усомниться в своем превосходстве, пускай и уступили сопернику по количеству ударов в створ. В первом тайме манкунианцы часто били, но без реальной опасности. А вот у соперника было острее, Одсонн Эдуар с линии штрафной бил под перекладину, парировано. И все же гости повели перед перерывом, Кристиан Эриксен слева нашел в штрафной Бруну Фернандеша, а тот вторым касанием пробил в правый угол ворот. После перерыва Давид де Хеа снова выручил «МЮ», парировав опасный удар головой от Марка Гехи. 10-я победа подряд была на расстоянии вытянутой руки, но на первой компенсированной минуте лондонцы вырвали ничью. Майкл Олисе сравнял счет классным ударом со штрафного, и мяч от перекладины срикошетил в сетку - 1:1.

«МЮ» настиг «Манчестер Сити» на втором месте и проигрывает «Арсеналу» восемь очков.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:1Манчестер Юнайтед
  43'Фернандеш Бруну (0:1)
(1:1) Олисе Майкл90'  
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльРичардс КрисГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре Шейк 71' (Айю Джордан ( 71') Хьюз Уилл  77' 84' (Миливоевич Лука ( 84') Олисе МайклМатета Жан-Филипп 56' (Эзе Эберечи ( 56') Заха УилфридЭдуар Одсонн 71' (Шлупп Джеффри ( 71')
Запасные: Томкинс ДжеймсРидевальд ЖайроОзо ДэвидУорд ДжоэлДжонстон Сэм
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес Лисандро  47'Шоу ЛюкКаземиро Карлос  81'Эриксен Кристиан 83' (Фред Сантос ( 83') Антони 70' (Гарначо Алехандро ( 70') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 69' (Мактоминай Скотт ( 69')
Запасные: Линделоф ВикторМагуайр ГарриПельистри ФакундоХитон ТомМаласиа ТиреллСанчо ДжедонЭланга Энтони
18 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Комментарии (1)
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Element-22
19 Января 2023 в 01:05
решили во втором тайме повалять дурака и поберечь силы перед Арсеналом, но в АПЛ это не канает. ещё и Каземиро лишились на воскресный матч...
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Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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