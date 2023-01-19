«Кристал Пэлас» в последний момент прервал 9-матчевую победную серию «МЮ»

К отложенному матчу седьмого тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» «МЮ» подошёл после 9 побед кряду. И сегодня «красные дьяволы» не позволили усомниться в своем превосходстве, пускай и уступили сопернику по количеству ударов в створ. В первом тайме манкунианцы часто били, но без реальной опасности. А вот у соперника было острее, Одсонн Эдуар с линии штрафной бил под перекладину, парировано. И все же гости повели перед перерывом, Кристиан Эриксен слева нашел в штрафной Бруну Фернандеша, а тот вторым касанием пробил в правый угол ворот. После перерыва Давид де Хеа снова выручил «МЮ», парировав опасный удар головой от Марка Гехи. 10-я победа подряд была на расстоянии вытянутой руки, но на первой компенсированной минуте лондонцы вырвали ничью. Майкл Олисе сравнял счет классным ударом со штрафного, и мяч от перекладины срикошетил в сетку - 1:1.

«МЮ» настиг «Манчестер Сити» на втором месте и проигрывает «Арсеналу» восемь очков.