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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к игроку «Аякса», которого едва не подписал летом

15 Января 2023 • 22:42 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
18.01 23:00

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер вновь попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном переходе 21-летнего футболиста в стан «красных дьяволов» появились сразу после назначения Эрика тен Хага на пост рулевого английского гранда. Сделка так и не состоялась, однако «Манчестер Юнайтед» не оставил надежд на подписание нидерландца, докладывает The Sun. В скором времени клуб может возобновить работу над трансфером центрбека.

Стоимость Юррьена Тимбера оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 23 матчах «Аякса», отметившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Юррьен Тимбер Трансферы футбола - зима 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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