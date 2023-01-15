«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к игроку «Аякса», которого едва не подписал летом

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер вновь попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном переходе 21-летнего футболиста в стан «красных дьяволов» появились сразу после назначения Эрика тен Хага на пост рулевого английского гранда. Сделка так и не состоялась, однако «Манчестер Юнайтед» не оставил надежд на подписание нидерландца, докладывает The Sun. В скором времени клуб может возобновить работу над трансфером центрбека.

Стоимость Юррьена Тимбера оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 23 матчах «Аякса», отметившись двумя ассистами.