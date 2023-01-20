Тен Хаг: «Арсенал» заслуживает того, чтобы лидировать в АПЛ, но мы должны положить этому конец»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал беспроигрышную серию лондонского «Арсенала» в Английской премьер-лиге, которая насчитывает уже 12 матчей.

«Очевидно, что «Арсенал» проводит очень впечатляющую серию без поражений. Я думаю, что они заслуживают того, чтобы находиться на первой строчке в турнирной таблице. Это очень хорошая команда. У них правильный менталитет, победный настрой, именно поэтому они и лидируют в чемпионате. Но мы должны положить этому конец, и мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — приводит слова тен Хага L’Équipe.

Напомним, что «Арсенал» на данный момент занимает первое место в АПЛ. В активе лондонского клуба 47 очков и 1 игра в запасе по сравнению с основными конкурентами.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, расположился на третьей строчке, набрав 39 баллов.