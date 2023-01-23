Анри: «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем по-другому при тен Хаге»

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Я рад, что «Арсенал» выиграл, они заслужили её после своей игры во втором тайме, но, чёрт возьми, «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем по-другому при Эрике тен Хаге. Это тренер, которого я рекомендовал Лапорте после увольнения Кумана из «Барселоны», — цитирует легенду французского футбола The Boot Room.

По мнению экс-тренера «Монако», если руководство «красных дьяволов» даст тен Хагу средства для трансферов и время, то клуб станет силой в английском футболе. Также Анри считает, что при нидерландце «Манчестер Юнайтед» играет симпатичнее, даже чем под руководством Алекса Фергюсона.

Напомним, что «Арсенал» вырвал победу в центральном матче прошлого тура чемпионата Англии, обыграв «МЮ» со счётом 3:2. «Канониры» возглавляют таблицу АПЛ, а «красные дьяволы» замыкают топ-4.