Троссар в ближайшие часы пройдёт медобследование в «Арсенале»

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар находится в шаге от перехода в стан лидеров Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец в ближайшие часы пройдёт медосмотр в стане лондонского «Арсенала».

В данный момент стороны обмениваются документами, чтобы поскорее уладить последние детали сделки. Трансфер Троссара должен обойтись «канонирам» в 22 миллиона евро.

Напомним, ранее «Арсенал» хотел подписать на позицию вингера Михаила Мудрика, но украинский футболист в конечном итоге перебрался из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Челси».