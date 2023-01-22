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Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Арсенала»

22 Января 2023 • 22:12 Комментировать (3)
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о поражении в матче против лондонского «Арсенала» (2:3).

Уступив в сегодняшней встрече, «красные дьяволы» лишились возможности взобраться на третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал», вырвавший победу на 90-й минуте, сохранил солидный задел перед преследователями.

«Зрителя явно оценили зрелище. На поле сошлись две топ-команды, но, конечно, мы очень разочарованы, так как пропустили в самом конце. Все наши пропущенные голы в сегодняшнем матче – результат ошибок, которых не должно было быть. Мы могли предотвратить все три гола.

Я хочу побеждать, мы хотим быть лучшими. Допускать подобные ошибки в такой игре – недопустимо, и я сказал об этом игрокам», – цитирует BBC тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Эрик тен Хаг
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Комментарии (3)
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sermarkov
22 Января 2023 в 23:03
Прoгнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
Манчестерский Иппатий
22 Января 2023 в 22:58
Сахар сладкий, а трава зеленая?
snk6565
22 Января 2023 в 22:37
Только возникает один закономерный вопрос...а ты что для этого сделал??
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