Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Арсенала»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о поражении в матче против лондонского «Арсенала» (2:3).

Уступив в сегодняшней встрече, «красные дьяволы» лишились возможности взобраться на третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал», вырвавший победу на 90-й минуте, сохранил солидный задел перед преследователями.

«Зрителя явно оценили зрелище. На поле сошлись две топ-команды, но, конечно, мы очень разочарованы, так как пропустили в самом конце. Все наши пропущенные голы в сегодняшнем матче – результат ошибок, которых не должно было быть. Мы могли предотвратить все три гола.

Я хочу побеждать, мы хотим быть лучшими. Допускать подобные ошибки в такой игре – недопустимо, и я сказал об этом игрокам», – цитирует BBC тен Хага.