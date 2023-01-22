Тен Хаг: «АПЛ настолько сильна, что на чемпионство могут претендовать 6-7 клубов»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конкуренции в Английской премьер-лиге.

С 39 набранными очками «красные дьяволы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице. В воскресенье команда сыграет против лидирующего «Арсенала».

«Думаю, Премьер-лига стремительно развивается, и на чемпионство уже могут претендовать шесть или семь клубов. Во многом это связано с серьёзными инвестициями.

Борьба за места не вершине – огромный вызов. Вам нужно проделать по-настоящему качественную работу и быть очень последовательными, чтобы добиться этого. Необходима грамотная стратегия и упорная работа в её рамках, чтобы преуспеть», – приводит BeanymanSports слова тен Хага.