Ударивший Ремсдейла фанат предстанет перед судом

Фанат «Тоттенхэма», ударивший Аарона Ремсдейла в конце минувшего северолондонского дерби, предстанет перед судом. Об этом пишет Daily Mail. Правда, имя фаната не указано, сказано лишь то, что ему 35 лет.

Напомним, позорный эпизод случился в конце очной встречи «канониров» и «шпор», матч проходил вечером в воскресенье 15 января. Один из болельщиков «Тоттенхэма», который тем вечером потерпел поражение (0:2), спустился к Ремсдейлу и ударил вратаря ногой. Нарушителя быстро оттащили стюарды, которые на мгновение потеряли бдительность.

После победы «Арсенал» упрочил свои позиции в чемпионской гонке, теперь у «канониров» 47 очков, отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» - восемь баллов. «Тоттенхэм», который, похоже, снова останется без АПЛ, занимает пятое место с 33 баллами.