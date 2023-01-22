Шоу – о поражении от «Арсенала»: «Мы поплатились за слабую игру во втором тайме»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу разочарован игрой своей команды во втором тайме поединка против «Арсенала».

«Красные дьяволы» огорчили действующих лидеров АПЛ уже на 17-й минуте, однако те быстро нашли ответ. К концу основного времени на табло горел счёт 2:2, а на 90-й минуте Эдди Нкетиа принёс «канонирам» победу.

«Во втором тайме мы получили по заслугам, учитывая нашу игру. Мы были слишком пассивны и позволили «Арсеналу» полностью контролировать ситуацию на поле. Впрочем, пропускать решающий гол на последних минутах в любом случае очень болезненно. Мы боролись, но не смогли сохранять концентрацию на протяжении всей игры», – сказал в интервью Sky латераль «Манчестер Юнайтед».