Рэшфорд – лучший бомбардир Европы с момента возобновления сезона после ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд набрал потрясающую форму после катарского мундиаля.

Гол в сегодняшнем матче против лондонского «Арсенала» стал для 25-летнего форварда уже девятым во всех турнирах после завершения чемпионата мира – лучший показатель среди всех игроков, выступающих в пяти сильнейших европейских лигах, отмечает Opta. Для достижения данного результата англичанину потребовалось провести девять игр, из которых лишь в одной он покинул поле без забитых мячей (гостевая встреча с «Кристал Пэлас»).

В общей сложности в активе Маркуса Рэшфорда 17 точных ударов в 28 поединках нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед».