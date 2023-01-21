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Кивиор сегодня пройдёт медосмотр в «Арсенале»

21 Января 2023 • 12:53 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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22.01 19:30

Центральный защитник «Специи» Якуб Кивиор находится в шаге от переезда в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, поляк сегодня пройдёт медосмотр в стане лондонского «Арсенала».

Напомним, за трансфер защитника команда Микеля Артеты заплатит свыше 20 миллионов евро. Перед этим Якуб успел отказать лондонскому «Челси», который тоже был заинтересован в трансфере 22-летнего футболиста.

Универсальность Кивиора позволяет ему сыграть на левом фланге обороны, а также в центре полузащиты. В нынешнем сезоне поляк провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Специя Трансферы футбола - зима 2023 Якуб Кивиор
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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