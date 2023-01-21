Артета надеется, что Троссар поможет «канонирам» в матче с «МЮ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета верит, что свежее приобретение «пушкарей» в лице Леандро Троссара поможет команде уже завтра в матче против «МЮ».

«Сможет ли Троссар сыграть с «Манчестер Юнайтед»? Игрок был на тренировке в субботу и надеюсь, он сможет выйти на поле. Все документы на игрока оформлены вовремя, он должен сыграть», - цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Напомним, Троссар сменил Брайтон на Северный Лондон в пятницу. А уже в воскресенье «Арсенал» ждёт важнейшая игра с конкурентом за чемпионство в АПЛ – «пушкари» на «Эмирейтс» примут «Манчестер Юнайтед». Старт игры - в 19:30 по Москве.

Ранее Артета прокомментировал переход лучшего бомбардира «чаек» в свою команду.