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Сын Бекхэма потроллил отца после поражения «Манчестер Юнайтед»

23 Января 2023 • 06:50 Комментировать
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Ромео Бекхэм вместе со своим отцом Дэвидом Бекхэмом посетил поединок между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.

«Сладких снов, папа», - оставил сообщение Ромео в социальных сетях после завершения противостояния.

Дэвид Бекхэм является воспитанником академии «красных дьяволов». За манкуниаский клуб он выступал с 1993 по 2003 год.

После вчерашнего фиаско «Манчестер Юнайтед» с 39 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «канониры», набравшие 50 очков, располагаются на первой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Ромео Бекхэм
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