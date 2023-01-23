Сын Бекхэма потроллил отца после поражения «Манчестер Юнайтед»

Ромео Бекхэм вместе со своим отцом Дэвидом Бекхэмом посетил поединок между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.

«Сладких снов, папа», - оставил сообщение Ромео в социальных сетях после завершения противостояния.

Дэвид Бекхэм является воспитанником академии «красных дьяволов». За манкуниаский клуб он выступал с 1993 по 2003 год.

После вчерашнего фиаско «Манчестер Юнайтед» с 39 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «канониры», набравшие 50 очков, располагаются на первой позиции.