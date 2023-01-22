«Арсенал» не проигрывает уже 13 матчей - лучшая серия с 2018 года

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Беспроигрышная серия лондонского клуба теперь составляет тринадцать матчей, что является самым лучшим достижением «канониров» за последние пять лет.

В ходе этой серии одиннадцать матчей были выиграны, и лишь два завершились вничью. Предыдущая аналогичная беспроигрышная серия имела место в конце 2018 года - тогда команда не проигрывала целых четырнадцать матчей кряду в чемпионате Англии. В следующем туре лидер чемпионата сыграет в гостях с «Эвертоном».