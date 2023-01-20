​«Арсенал» надеется задействовать Троссара уже в игре с «Манчестер Юнайтед»

В пятницу «Арсенал» объявил о трансфере Леандро Троссара. 28-летний бельгийский атакующий полузащитник заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт, условия которого раскрыты не были.

«Арсенал» надеется задействовать Леандро Троссара уже в ближайшем матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», который пройдёт 22 января.

«Все документы отправлены, и мы надеемся, что Леандро будет допущен к нашему матчу против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье», - говорится на официальном сайте «канониров».

«Арсенал» на текущий момент является лидером в турнирной таблице Премьер-лиги.