«Арсенал» набрал 50 очков - и для этого потребовалось почти в два раза меньше игр, чем два года назад

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. В результате уже после девятнадцати матчей у лондонского «Арсенала» 50 очков - это идентичный график в сравнении с тем, по которому в Италии идет «Наполи».

Но больше всего впечатляют другие цифры. В прошлом сезоне команда набрала 50+ очков после 27 туров, а в сезоне 2020/2021 для этого вообще потребовались 35 матчей - почти в два раза больше, нежели сейчас! Тогда «Арсенал» занял лишь восьмое место в чемпионате, да и то, лишь за счет рывка в конце сезона - тогда «канониры» выиграли пять матчей кряду.